L’équipe Apple Maps est à pied dans San Francisco

AppleInsider rapporte qu’à San Francisco, une personne se promène dans la ville avec un grand sac à dos rempli de capteurs, sur lequel est inscrit « Apple Maps ». Cela permet à Apple de cartographier les villes avec plus de précision.

L’équipement semble être similaire à celui utilisé sur les voitures Apple, intégrant des appareils photo, GPS et LIDAR. Pour le moment, nous ne savons pas avec certitude quelle est la raison pour laquelle Apple procède à cette collecte de données à pied, mais il est très probable que ce sera une tentative d’améliorer les indications pour les piétons dans les grandes villes. Pour le moment, Apple Maps ne peut pas indiquer avec précision où les gens peuvent réellement marcher, ce qui entraîne des retards dans la navigation à pied.

La société a récemment introduit une nouvelle voiture dans sa flotte de reconnaissance, la Subaru Impreza à hayon. Jusqu’à récemment, la société utilisait uniquement des mini-fourgonnettes.

En juin, Apple a finalement révélé que ses véhicules étaient utilisés pour produire des données cartographiques en échantillonnant toutes les données. L’application Google Maps de la société reposait initialement sur le contenu de Google, mais les choses ont changé depuis 2012, en partie à cause d’un mélange de sources, notamment de TomTom. Apple, surtout au début, a souvent été critiqué pour ses informations manquantes ou inexactes, même si les plaintes ont beaucoup diminué depuis six ans.

La société espère être de plus en plus rapide pour faire face aux modifications de la route dans le but de rattraper Google Maps, qui est toujours le meilleur service.