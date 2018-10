🎉Promos : MacBook Pro 2018, Chargeurs sans fil, Batterie externe, Prise Koogeek et plus

À chaque jour ses promos ! Aujourd’hui, on vous propose une nouvelle liste de produits à des prix attractifs : des MacBook Pro/Air, des chargeurs sans fil, une batterie externe, la prise intelligente Koogeek et plus encore.

Koogeek vous propose également trois codes exclusifs pour trois de ses produits : le chargeur sans fil Qi 10W, un lecteur de musique et le ruban LED compatible HomeKit. Les remises vont de 20 à 60%, et sont valables jusqu’au 15 octobre inclus.

› Dodocool Chargeur sans Fil Qi Quick Charge 10W : 11,19 € au lieu de 23,99 € avec le code 7ZZNW2YP

› Koogeek Wi-Fi Smart Ruban LED 2m, compatible Apple Homekit & Siri, alexa echo et google Assisant : 23,93 € au lieu de 39,89 € avec le code V7WU5NMA

› Dodocool 8GB Hi-Res Lecteur de Musique : 41,99 € au lieu de 59,99 € avec le code 8R8EKTPW

› Chargeur sans fil, HBUDS H11 avec charge rapide : 10,29 € au lieu de 57,20 €

› Chargeur sans fil rapide, Auckly 10W Qi : 22,99 € au lieu de 36,99 €

› Batterie Externe 25000mAh : 23,19 € au lieu de 49,99 €

› Koogeek Prise Intelligente Wifi Smart Plug, 2.4GHz avec HomeKit,Siri, Alexa,Google Home : 29,99 € au lieu de 39,99 €

› Sony FDR-X3000R + AKA-FGP1 Camera d’action ultra-stabilisée/4K : 399 € au lieu de 599,99 €

› Crucial disque 2,5″ SSD MX500 500 Go SATA III : 89,90 € au lieu de 139,90 €

› Samsung disque SSD Série 860 EVO – 2 To 2,5″ SATA III : 399 € au lieu de 499 €

› MacBook Pro 13″ 2018 – i5 à 2,3 GHz, SSD 256 Go, 8 Go de RAM : 1 899,99 € au lieu de 1999,99 €

› MacBook Pro 13″ 2018 – i7 à 2,7 GHz, SSD 1 To, 16 Go de RAM : 3 049,99 € au lieu de 3349,99 €

› MacBook Pro 15″ – i7 à 2,6 GHz, 16 Go de RAM, 1 To de SSD : 3 401,90 € au lieu de 3779,99 €

› MacBook Pro 15″ – i7 2,2 GHz, 16 Go de RAM, SSD 512 Go : 2 659,99 € au lieu de 2799,99 €

› MacBook Air 13″ – i5 à 1,8 GHz, 8 Go de RAM, 128 Go SSD : 849,99 € au lieu de 1099,99 €

› Nouvel Echo Dot (3ème génération), Enceinte connectée avec Alexa, Tissu anthracite : 59,99 €

› Nouvel Echo Plus (2ème génération), Son de qualité premium avec un hub maison connectée intégré, Tissu anthracite : 149,99 €

› Echo Sub, Caisson de basses puissant pour votre Echo : 129,99 €

› Amazon Smart Plug (Prise connectée WiFi), Fonctionne avec Alexa : 29,99 €