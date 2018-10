Facebook lance la fonction « 3D Photos »

Facebook lance la fonctionnalité « 3D Photos », une nouvelle façon de partager vos souvenirs de manière amusante et plus réaliste que jamais.

Facebook a introduit la nouvelle fonctionnalité qui vous permet de publier des photos 3D. Comme expliqué sur la page officielle, il s’agit d’une technologie qui capture la distance entre le sujet au premier plan et l’arrière-plan, générant ainsi une image 3D avec de la profondeur et du mouvement.

Qu’il s’agisse d’une photo de votre animal de compagnie, de vos amis ou d’un bel endroit photographié en vacances, immortalisez l’instant en utilisant la nouvelle fonctionnalité de photo en 3D directement sur l’application Facebook. Une fois publiées, les utilisateurs et vos amis Facebook pourront admirer votre photo comme s’ils la regardaient en direct, en la faisant pivoter et en l’inclinant à volonté. Il est également possible de visualiser des photos 3D en VR avec Oculus Browser sur Oculus Go ou Firefox sur l’Oculus Rift. Cette fonction sera bientôt disponible sur tous les profils. Une courte vidéo de démonstration est visible à cette adresse.

Avant de prendre des photos 3D, gardez à l’esprit quelques astuces. Par exemple, les plans en trois dimensions utilisent les cartes de profondeur stockées avec les photos “portrait” prises sur l’iPhone 7 Plus, 8 Plus, X et XS. De meilleurs résultats sont obtenus si le sujet principal est à au moins 1 à 2 mètres. Pour rendre le résultat encore plus réaliste, essayez de capturer des scènes avec plusieurs niveaux de profondeur, telles qu’une photo de groupe avec des sujets en position debout et un champ de fleurs en arrière-plan. Une autre suggestion proposée par Facebook consiste toujours à capturer des sujets aux couleurs contrastées. Évitez, par exemple, de photographier une personne vêtue d’une chemise bleue près d’un fond plus ou moins de la même couleur. Vous obtiendrez d’excellents résultats avec des sujets “cohérents”, qui ont des contours nets et qui ne sont pas trop brillants. Évitez les objets en plastique et en verre transparents, car ils ne sont pas toujours capturés avec précision.