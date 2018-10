🎮 Nouveaux jeux iOS : Steamburg, Grimvalor, True Surf, Badland Brawl et plus

En ce jeudi 11 octobre, les développeurs et les studios proposent encore une fois une jolie liste de jeux pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Steamburg, Grimvalor, True Surf, Badland Brawl et plus.

Steamburg

Steamburg : 2,99 €

Incarnez le professeur Vincent Moore, disciple de Tesla, et luttez contre une invasion de robots dans un univers Steampunk unique. Maîtrisez les inventions de Vincent dans un gameplay original pour piéger les robots ennemis et secourir sa dulcinée !

Grimvalor

Grimvalor : 6,99 €

Frayez-vous un chemin à travers les hordes de ténèbres et battez les redoutables gardiens du roi Valor dans cette aventure à couper le souffle !

True Surf

True Surf : Gratuit

True Surf : 21 des plus grands spots de surf au monde pilotés par le moteur de simulation de physique du monde réel de True Axis et alimentés par les prévisions météo Surfline en direct.

Badland Brawl

Badland Brawl : Gratuit

Jeu de bagarre multijoueur explosif plein d’action épique avec un gameplay basé sur la physique, facile à jouer mais difficile à maîtriser. Lancez vos clones sur le champ de bataille ! Soyez maître du temps, visez et construisez des tactiques folles et des réactions en chaîne dévastatrices ! Combinez des dizaines de clones dans un assaut tactique brillant et détruisez la tour de l’adversaire !

ELOH

ELOH : 3,49 $

Un jeu de casse-tête relaxant pour vous aider à trouver votre groove. Dans ce nouveau jeu d’énigme musical, développé par les créateurs d’Old Man’s Journey (Apple Design Award), ressentez le rythme pour trouver la solution. Détendez-vous, ouvrez les oreilles et laissez le groove vous guider à travers 85 niveaux. Pas de comptes à rebours, de pubs ou de contenus payants.

Flood: Bateau Sous la Mer

Flood: Bateau Sous la Mer : Gratuit

Après un grand tremblement de terre, les régions côtières de la planète ont été complètement inondées. Des ressources inconnues et des changements anormaux ont été vus par beaucoup ! Charge ce que tu peux dans ton Bathyscaphe, scelle la trappe et avance, vers de nouvelles aventures !

The Tower of Egbert

The Tower of Egbert : 3,49 €

Le petit sorcier Egbert a besoin d’une nouvelle maison et, comme tous les sorciers, aimerait vivre dans une haute tour tordue. Malheureusement, il est trop maladroit pour la construire lui-même. C’est pourquoi il ouvre un portail vers l’appareil magique de son nouvel assistant – vous.

Prey Day: Survival

Prey Day: Survival : Gratuit

Prey for a Day est un MMORPG gratuit de survie zombie dans un jeu coopératif. Il s’agit d’une combinaison parfaite d’un tireur et un jeu stratégique où tous les survivants visent le même objectif : rester en vie dans un monde plein de zombies, de mutants et de morts-vivants pour exterminer autant d’entre eux que possible.

Sausage Slide

Sausage Slide : Gratuit

Sausage Slide est un tout nouveau jeu de course dans lequel vous devez amener trois saucisses sur une colline de moutarde. Sautez à travers les rondelles d’oignons pour obtenir des points supplémentaires en chemin vers un délicieux score ! Quelle vitesse peut atteindre votre train moutarde ? Installez le jeu maintenant pour le découvrir !

Chevalier tourbillonnant

Chevalier tourbillonnant : Gratuit

Saisissez-vous de votre épée et c’est parti pour un tour ! Chevalier tourbillonnant est un jeu d’action fantastique avec plein de monstres, de capacités, de bonus, de boss et plus encore ! Maîtrisez la rotation en affrontant des vagues de monstres fantastiques dans cette aventure qui vous fera chavirer. Arriverez-vous à atteindre le Trône en spirale pour devenir le… Chevalier tourbillonnant ultime ?