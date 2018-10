Snap Originals, nouvelles séries télévisées et autres contenus originaux de Snapchat

Snap a annoncé l’entrée dans le monde du contenu vidéo original avec la nouvelle plate-forme Snap Originals, qui fera ses débuts prochainement avec des programmes, des séries télévisées et des documentaires conçus pour une utilisation sur mobile.

Toutes les vidéos produites et disponibles sur Snap Originals auront une durée maximale de quatre ou cinq minutes, avec les différents épisodes des émissions de télévision individuelles qui seront publiés quotidiennement et non pas à la fois comme cela se produit sur Netflix.

Le premier contenu sera bientôt disponible. Une des séries de Snap Originals sera “Class of Lies”, dont l’intrigue tourne autour d’un couple de colocataires qui tentent de résoudre le cas de la disparition de leur ami. “Co-Ed” est plutôt une série dans laquelle des étudiants LGBTQ de première année entrent dans leur collège. Enfin, “Endless Summer” suit la vie des influenceurs Summer McKeen et Dylan Jordan.

Malgré la très courte durée des épisodes individuels, Snap veille à ce que chacun d’eux raconte une histoire complète. Certains contenus s’intégreront également à la réalité augmentée pour offrir aux utilisateurs un nouveau type d’interaction avec le contenu télévisé.

Bientôt, trois autres originaux Snap seront disponibles. Il s’agit donc d’une entrée inattendue dans le monde du contenu vidéo original, même s’il s’agit d’une solution totalement différente de celle proposée par Netflix ou, bientôt, par Apple.