De plus en plus d’utilisateurs Android veulent passer à iOS

Les nouvelles données publiées par Merrill Lynch indiquent qu’un grand pourcentage d’utilisateurs d’Android ont l’intention de passer à l’iPhone lors de l’achat de leur prochain smartphone.

L’enquête a été menée auprès de plus de 32 000 utilisateurs possédant actuellement un smartphone Apple, Blackberry et divers Android (Google, HTC, Huawei, Lenovo, LG, Motorola, Oppo, Samsung, Vivo, Xiaomi et ZTE).

Pour chaque fabricant, le choix le plus populaire parmi les utilisateurs pour leur prochain smartphone était celui d’un autre modèle de la même société. Parmi les acheteurs d’iPhone, ce pourcentage est de 70%, contre 53 et 54% pour les utilisateurs de Samsung et de Huawei. Ce chiffre tombe à 42% pour les possesseurs de smartphones Google et encore plus bas pour les autres marques (Blackberry atteint 20%).

Apple reste toutefois la marque préférée des utilisateurs qui souhaitent changer de fabricant. Parmi les cinq plus grandes marques Android au monde, entre 15 et 25% des utilisateurs ont déclaré qu’au prochain smartphone, le choix se tournerait vers un iPhone. Par exemple, 25% des utilisateurs de HTC ont déclaré vouloir acheter un iPhone, tandis que seulement 1% d’entre eux ont manifesté leur intérêt pour l’achat d’un HTC comme prochain téléphone.

Pour les propriétaires de smartphones Samsung, 19% ont l’intention de passer à l’iPhone, et inversement, 4% seulement des utilisateurs d’Apple souhaitent acheter un appareil Samsung comme prochain smartphone. De Huawei à iPhone, le pourcentage est de 15%, tandis que de iPhone à Huawei, il tombe à 5%.

Ces chiffres sont clairement différents des chiffres publiés en 2015 par Ericsson, car le degré de fidélité des utilisateurs d’Android était beaucoup plus élevé, en particulier pour les appareils haut de gamme. Aujourd’hui, le nombre d’utilisateurs d’Android qui souhaitent acheter un iPhone en tant que futur smartphone augmente considérablement.

Selon les analystes de Merrill Lynch, Android ne peut plus compter sur la fidélité des utilisateurs à la marque de différents fabricants.