Des réparations frauduleuses en Chine coûtent des milliards de dollars par an à Apple

The Information a publié un rapport intéressant sur la lutte d’Apple en Chine en matière de fraude sur les réparations d’iPhone. Une fraude qui coûte à l’entreprise des milliards de dollars par an.

Le système organisé par différents gangs criminels est toujours le même : ils se font acheter ou voler un iPhone, puis retirent des composants importants tels que le processeur ou l’écran, avant d’aller dans un Apple Store pour demander une réparation sous garantie. Pendant ce temps, les différents composants initialement démontés par l’iPhone sont vendus comme pièces de rechange.

À certaines périodes, Apple a calculé qu’en Chine 60% des réparations sous garantie étaient frauduleuses, ce qui lui coûtait des milliards de dollars par an. Apple a commencé à prendre le problème au sérieux à partir de 2013, avec le début d’une véritable bataille avec les criminels derrière ses organisations de réparations frauduleuses.

En Chine, Apple avait d’abord adopté une approche très calme en ce qui concerne la réparation des iPhone défectueux. À condition qu’ils ne soient pas intentionnellement endommagés, le Genius a procédé au remplacement gratuit et à la garantie des différents appareils. Et ces iPhone, du moins esthétiquement, étaient parfaits : l’écran d’origine avait été remplacé et les pièces internes manquantes ne pouvaient pas être repérées sans l’ouverture préalable de l’appareil. En outre, au cours de la première période, le taux de fraude en Chine n’a pas dépassé 10% et il n’a pas posé de problème particulier à Apple, étant donné que dans 90% des cas, il a été constaté que les utilisateurs de l’assistance reçue étaient plus que satisfaits. De plus, Apple avait besoin de diagnostics préalables pour pouvoir effectuer des réparations sous garantie, sans obliger ses employés à démonter les iPhone non allumés. Dans ce cas, Apple procédait presque toujours au remplacement gratuit grâce à la garantie. Les criminels s’argueraient juste que ces iPhone ne s’allument pas.

Cependant, en 2013, un expert en données Apple a compté le nombre d’iPhone ayant changé d’identifiant Apple après avoir été réparés. Le décompte fournissait une estimation assez précise du nombre de substitutions frauduleuses, les clients légitimes étant à nouveau connectés au même identifiant Apple qu’ils utilisaient déjà. D’autre part, les criminels qui ont reçu des réparations sur des iPhone volés se sont allumés avec des drapeaux rouges sur le système Apple. Depuis lors, le problème de la fraude en matière de réparation d’iPhone a finalement été pris au sérieux au sein de l’entreprise.

Ce décompte a également montré la réalité des faits : plus de 60% des réparations effectuées en Chine étaient frauduleuses. Le rapport nous apprend qu’au cours de ces années, Apple dépensait 1,6 milliard de dollars pour les coûts de réparation sous garantie. En 2013, 3,7 milliards de dollars ont été dépensés précisément à cause de ces fraudes. Au cours des mois suivants, Apple a activé plusieurs solutions de contrôle, qui ont été rapidement volées par des criminels.

À présent, Apple demande que tous les remplacements d’iPhone sous garantie soient approuvés par des centres de réparation spéciaux capables d’effectuer des tests plus rigoureux. Maintenant, la situation s’est améliorée et la fraude ne représente « que » 20% des réparations sous garantie.