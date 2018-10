L’actrice Katherine LaNasa rejoint le casting de « Are You Sleeping ? »

L’actrice Katherine LaNasa (« Imposters », « Satisfaction ») s’est jointe à la distribution de la série à venir d’Apple, « Are You Sleeping ? », au côtés d’Octavia Spencer, lauréate d’un Academy Award, et Lizzy Caplan (« Masters of Sex »).

Selon Deadline, LaNasa joue un nouveau personnage dans la série qui remplace celui de Moon Bloodgood (« Falling Skies », « Code Black »). Bloodgood quittera la série après ses quatre premiers (sur huit) épisodes.

Dans « Are You Sleeping ? », Spencer incarne Poppy Parnell, une journaliste d’investigation qui espère résoudre un meurtre vieux de plusieurs décennies au moyen d’un podcast. LaNasa jouera le rôle du partenaire producteur de Poppy, Noa Havilland. En revanche, Cath Min, le personnage de Bloodgood, était la meilleure amie de Poppy.

La série met également en vedette Aaron Paul, Elizabeth Perkins, Mekhi Phifer, Michael Beach, Tracie Thoms, Haneefah Wood et Ron Cephas Jones.

Apple est actuellement en train de produire du contenu télévisé original, notamment des drames, des comédies et des séries animées. La première de ces séries devrait être diffusée en 2019.