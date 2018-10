Teslagrad : le royaume d’Elektropia en pré-commande sur l’App Store

Si vous aimez les jeux de réflexion avec des graphismes faits à la main et un gameplay innovant, vous ne pouvez pas manquer le nouveau titre Teslagrad.

Vous pouvez dès à présent le réserver sur l’App Store, avant sa sortie officielle prévue le 24 octobre prochain. L’application convient aux jeunes à partir de 4 ans et requiert iOS 10.0 ou supérieur pour être installé sur iPhone ou iPad.

Teslagrad se situe dans le Royaume d’Electropie, dont le dirigeant gouverne avec une poigne de fer pour tenter de combattre une secte de magiciens technologiques disposant d’une gigantesque tour au centre de la ville de Teslagrad. Le jeu ressemble à un magnifique puzzle-platformer avec des graphismes 2D, où le magnétisme et les puissances électromagnétiques sont la clé pour découvrir les secrets gardés dans la tour Tesla, aujourd’hui abandonnée. Vous allez incarner un jeune héros armé de l’ancienne technologie Teslamancer et faire face à d’innombrables énigmes et défis.

 

Teslagrad compte déjà plus de 1,6 million d’exemplaires vendus sur PC et il est maintenant temps de se lancer dans l’aventure, même sur des appareils mobiles. Parmi les principales caractéristiques, citons des graphismes faits à la main, un jeu intuitif avec différents mécanismes à débloquer, un jeu sans texte mais avec des images narratives, une expérience de lutte jusqu’au boss, et compatible avec un contrôleur de jeu MFi.

› Télécharger Teslagrad sur l’App Store