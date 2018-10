Apple stoppe la vente de l’adaptateur Lightning 30 broches

À partir d’aujourd’hui, Apple a décidé d’arrêter la commercialisation de l’adaptateur Lightning 30 broches qui a vu le jour pour la première fois en 2012.

Ce adaptateur Lightning était utile à tous les utilisateurs qui souhaitaient encore profiter de leurs anciens câbles et accessoires à 30 broches avec les nouveaux appareils dotés du port Lightning. Seulement, les ventes de cet adaptateur ont décliné depuis un moment, et Apple a donc jugé que son retrait du catalogue était plus judicieux, d’autant que la plupart des utilisateurs sont désormais équipés de derniers produits de la marque.

Après 6 années de bons et loyaux services, il est temps pour cet adaptateur de tirer sa révérence. Toutefois, si vous ressentez le besoin d’en acheter un, vous trouverez votre bonheur chez des revendeurs et accessoiristes tiers. À titre d’exemple, il y en a toujours en vente sur Amazon à moins d’un euro et d’autres un peu plus cher.