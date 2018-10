Steve Jobs est parti, il y a 7 ans déjà !

7 ans après son décès, personne n’a oublié le visionnaire qu’était Steve Jobs. La date du 5 octobre 2011 est ancrée dans la mémoire de toutes les personnes qui ont de près ou de loin le co-fondateur d’Apple. Et c’est encore plus vrai pour Tim Cook lequel a pris la tête de la compagnie depuis son départ.

Tim, l’actuel PDG d’Apple, n’a pas manque pour cette anniversaire de diffuser sur Twitter un petit message en sa mémoire : « Steve m’a montré – ainsi qu’à nous tous – ce que cela signifie de servir l’humanité. Il nous manque, aujourd’hui et tous les jours, et nous n’oublierons jamais l’exemple qu’il a été pour nous ».

Steve showed me—and all of us—what it means to serve humanity. We miss him, today and every day, and we’ll never forget the example he set for us. pic.twitter.com/fsdeOIl6LB

