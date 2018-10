😱Promos : MacBook Pro/Air, Clé USB-C 128Go, Drone Mavic Air, Chargeur 60W RavPower et plus

Voici une nouvelle liste de promotions en cours, vous trouverez des MacBook Pro/Air, une clé USB-C 128Go, le drone Mavic Air Fly, le chargeur 60W RavPower, un SSD 860 EVO 2 To et plus encore.

› Sandisk SDDDC2-128G-G46 Clé USB 3.1 Type-C à Double Connectique Sandisk Ultra 128 Go : 35,65 € au lieu de 52,99 €

› Chargeur USB 60W Quick Charge 3.0 RAVPower x6 ports USB – Blanc : 20,39 € au lieu de 25,99 €

› Drone Mavic Air Fly More Combo – Noir : 738,63 € au lieu de 869,13 € avec le code GB$THAIR08

› Samsung disque SSD Série 860 EVO – 2 To 2,5″ SATA III : 399 € au lieu de 499 €

› AUKEY Batterie Externe 20000mAh, Power Bank 2 Ports Entrée (Micro USB + Lightning) : 26,99 € au lieu de 32,99 €

› MacBook Pro 13″ 2018 – i5 à 2,3 GHz, SSD 256 Go, 8 Go de RAM : 1 899,99 € au lieu de 1999,99 €

› MacBook Pro 13″ 2018 – i7 à 2,7 GHz, SSD 1 To, 16 Go de RAM : 3 182,49 € au lieu de 3349,99 €

› MacBook Pro 15″ – i7 à 2,6 GHz, 16 Go de RAM, 1 To de SSD : 3 401,90 € au lieu de 3779,99 €

› MacBook Pro 15″ – i7 2,2 GHz, 16 Go de RAM, SSD 512 Go : 2 659,99 € au lieu de 2799,99 €

› MacBook Air 13″ – i5 à 1,8 GHz, 8 Go de RAM, 128 Go SSD : 999,99 € au lieu de 1099,99 €

› Trottinette Original Xiaomi M365 Folding Electric Scooter – Noir : 339,30 €

› Xiaomi Redmi Note 6 Pro 3 Go RAM 4G – Global Version – Noir : 156,60 €

› Nouvel Echo Dot (3ème génération), Enceinte connectée avec Alexa, Tissu anthracite : 59,99 €

› Nouvel Echo Plus (2ème génération), Son de qualité premium avec un hub maison connectée intégré, Tissu anthracite : 149,99 €

› Echo Sub, Caisson de basses puissant pour votre Echo : 129,99 €

› Amazon Smart Plug (Prise connectée WiFi), Fonctionne avec Alexa : 29,99 €