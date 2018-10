Facebook améliore la fonction « Amis à proximité »

Facebook poursuit ses travaux sur les caractéristiques de Snapchat en modifiant radicalement la fonction « Amis à proximité » que peu de personnes ont utilisée depuis son activation.

Pour ceux qui ne le savent pas, Snapchat comprend une fonctionnalité de partage de position appelée Snap Map. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de choisir de partager leur position et de l’afficher sur une carte à la vue de leurs abonnés.

Tel que rapporté par TechCrunch, Facebook travaille sur une nouvelle interface pour améliorer la fonction « Amis à proximité » et inciter les utilisateurs à l’utiliser, car sa popularité n’a jamais augmenté. Actuellement, la fonction de partage de position Facebook affiche simplement une liste d’amis par quartiers et par villes sans plus de détails.

Alors que Snap Map vous permet de voir des emplacements très spécifiques d’amis, la fonctionnalité de partage de localisation de Facebook vous permet uniquement de visualiser des informations approximatives. Comme vous le savez, la fonction affiche la position de l’ami sur une plus grande échelle, en indiquant les villes, mais pas les emplacements spécifiques dans chaque ville.

Facebook a confirmé que bientôt les gens auront le contrôle complet sur le partage de leur position avec leurs amis. Cette position sera beaucoup plus détaillée et précise pour permettre aux amis de savoir où ils se trouvent à ce moment précis.