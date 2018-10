🔥 Bouygues : forfait Sensation 2h à 1 € avec les SMS/MMS illimités

Bouygues Telecom propose jusqu’au 7 octobre son forfait Sensation 2h à 1 € avec les SMS/MMS illimités, au lieu de 5 €/mois.

Ce forfait dispose également de 50 Mo de d’internet, pas de quoi surfer des heures, mais c’est l’idéal pour les plus jeunes. De plus, il s’agit d’un forfait bloqué, donc pas de surprise à la fin du mois, et les parents disposent de l’option Contrôle parental premium gratuit pendant 12 mois (3€ ensuite).

La réduction à 1€ est valable 12 mois, avant de remonter à 5 €. Ce forfait peut également être utile à tous ceux qui ont besoin d’une seconde ligne de secours. Vous avez jusqu’au 7 octobre pour vous décider, après il sera trop tard !

› Accéder à l’offre