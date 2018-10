À quand la keynote Apple d’octobre ? Quels produits seront présentés ?

Maintenant, il est de plus en plus certain qu’Apple organisera un nouvel événement en octobre, afin de présenter le nouvel iPad Pro et quelques autres nouveautés. Mais reste à savoir lesquelles et surtout quand ?

Si toutes les rumeurs de ces dernières semaines se révèlent authentiques, Apple présentera une série d’innovations lors d’un événement organisé en octobre. Attention, il n’y a encore rien d’officiel mais les dernières spéculations se base de ce qui s’est passé les années précédentes, ce qui permet d’avoir déjà avoir une petite idée.

Apple a organisé un événement en octobre au cours de six des huit dernières années, à l’exception de 2015 et 2017. Tous ces événements en octobre étaient axés sur la gamme Mac et/ou iPad, sauf un. La seule exception est celle du 4 octobre 2011, lorsque Apple a présenté à l’iPhone 4S avec Siri.

À part 2011, les événements d’octobre ont toujours été organisés dans la seconde moitié d’octobre, entre le 16 et 27. Cette année, il y a de fortes chances que cela se produise, probablement vers la fin du mois.

Voici un tableau de tous les événements passés :

À partir de ça, on peut donc imaginer qu’Apple organisera un événement après le 15 octobre, car le 9 de ce mois-ci, Google présentera le nouveau Pixels 3. En fait, Apple organise habituellement ses événements le mardi, le mercredi ou le jeudi, puis au plus tard 3 jours après l’événement Google si le discours d’Apple a été organisé le 12. Apple n’a certainement pas besoin de se lancer un défi avec Google, car cela engagerait davantage les médias, dont beaucoup seraient contraints de voler de New York à Cupertino dans un calendrier serré.

À la lumière de cela, les dates les plus probables sont les suivantes :

Mardi 16 octobre ou mardi 23 octobre

Mercredi 17 octobre ou mercredi 24 octobre

Jeudi 18 octobre ou jeudi 25 octobre

Habituellement, Apple invite les médias aux événements d’octobre sept ou huit jours plus tôt. Les invitations peuvent donc être envoyées dès mardi prochain.

L’une des possibilités est qu’Apple organise un événement le 16 octobre pour récapituler l’actualité de l’iPhone XR et donner un nouveau battage publicitaire avant le début des pré-commandes.

Bien entendu, les protagonistes seront le nouvel iPad Pro au design similaire à celui de l’iPhone X, sans bouton d’Accueil et avec Face ID. De plus, les bords devraient être bien plus fins.

Apple pourrait également présenter de nouveaux Mac, avec une petite mise à jour pour la gamme iMac et un MacBook 13 “bon marché” conçu comme une nouvelle alternative a MacBook Air. On parle aussi d’un possible Mac mini Pro, avec des performances avancées et un prix plus abordable.

Et enfin, nous verrons également si Apple présentera son AirPower, la fameuse base de chargement capable de charger trois appareils à la fois.