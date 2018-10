USA : la carte d’étudiant peut maintenant être ajoutée dans Apple Wallet

Comme annoncé par Apple lors de la dernière WWDC, aux États-Unis, les cartes des étudiants peuvent désormais être enregistrées directement dans l’application Wallet sur iOS.

Les étudiants de Duke University, de l’Université de l’Alabama et de l’Université de l’Oklahoma peuvent désormais ajouter leurs cartes numériques directement à l’application Wallet sur iOS. En utilisant des lecteurs sans contact appropriés, il suffira d’approcher l’iPhone du terminal avec l’application Wallet et la carte sélectionnée pour que l’éditant soit reconnu et autorisé à entrer dans les différentes installations. L’opération est très similaire au paiement via Apple Pay.

Avec cette solution, les étudiants peuvent également effectuer certains paiements, tels que les repas, les collations, ou encore accéder « au dortoir, à la salle à manger, à la salle de gym, à la bibliothèque et aux événements du campus uniquement via leur iPhone ou leur Apple Watch. »

C’est une fonction très pratique qui n’exige pas que les utilisateurs soient munis de leur carte traditionnelle. Bientôt, cette nouveauté viendra dans d’autres universités américaines. Apple ne donne pas de détails supplémentaires à ce sujet, ni même si les universités françaises seront concernées.