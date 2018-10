Opera Touch, une bonne alternative à Safari sur iOS

Le navigateur Opera Touch a été lancé pour la première fois sur Android en avril, avec une promesse de sortie pour iOS dans les mois à venir. Bonne nouvelle, Opera Touch est maintenant disponible sur iPhone et iPad, et constitue actuellement l’une des alternatives les plus élégantes et les plus pratiques à Safari.

Le navigateur a été conçu pour une interface utilisateur basée sur l’utilisation d’une seule main et basée sur les gestes. Un bouton flottant « Action rapide » en bas de l’écran permet un accès rapide et facile au menu radial où vous pouvez basculer entre les onglets, effectuer des recherches rapides et naviguer dans les pages Web en faisant simplement glisser votre doigt. En tant que tel, le nouveau navigateur d’Opera est particulièrement bien adapté aux iPhone XS Max, XS et XR, aucun d’entre eux ne disposant de boutons d’accueil physiques.

Outre son interface utilisateur élégante, le navigateur bénéficie également de la technologie « Flow » d’Opera, qui permet aux utilisateurs de transférer des liens, des images et des notes de leur téléphone vers le navigateur Opera sur leur ordinateur.

› Télécharger Opera Touch gratuitement sur l’App Store

Histoire de faire un peu de promo au navigateur, Opera a publié deux vidéos humoristiques qui déroulent dans un faux Apple Store :