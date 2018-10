Apple Music entame une collaboration avec « Jimmy Kimmel Live! »

Apple Music a entamé une collaboration avec ABC et l’émission « Jimmy Kimmel Live! », dans l’objectif de promouvoir plusieurs artistes émergents dans le cadre d’une deuxième saison du programme « Up Next ».

Comme indiqué par Variety, le partenariat inclura la création d’un ensemble de contenus sur mesure pour chaque artiste ou groupe émergent, y compris la production d’un EP en direct et d’une interview avec DJ Zane Lowe, diffusés sur Jimmy Kimmel Live! Beats 1, la station de radio officielle Apple Music.

Le premier groupe présenté sera le NCT 127, qui se produira le 8 octobre. Dans le cadre du programme « Up Next », Apple mettra en évidence ces artistes dans l’onglet « Parcourir » d’Apple Music.