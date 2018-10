iPhone : l’appareil photo peut être rendu invisible dans l’encoche

Le prochain iPhone pourrait être caractérisé par la présence d’un film spécial sur l’appareil photo capable de le rendre invisible à l’intérieur de l’encoche.

Dans tous les smartphones actuellement sur le marché, les capteurs de l’appareil photo sont protégés par du verre, matériau qui n’affecte en aucune manière le rendu de l’image. Parfois, les fabricants utilisent également le verre saphir pour mieux protéger l’objectif, mais c’est une solution qui ne peut pas être utilisée sur l’ensemble du corps du téléphone pour des raisons évidentes de coûts supplémentaires.

Les progrès technologiques et ceux appliqués aux modules photographiques procurent non seulement une amélioration de la qualité, mais également une optimisation des conditions esthétiques.

Le fournisseur d’objectifs d’Apple, Largan Precision, développe actuellement un film de revêtement spécial en laboratoire qui permet au capteur de devenir invisible dans l’encoche. De cette manière, le trou qui lui est dédié serait uniformisé avec la surface noire qui couvre ses environs immédiats.

Le Economic Daily News en a déjà parlé et, entre autres choses, l’année 2020 est considérée comme l’adoption possible de cette technologie sur le marché de masse. Évidemment, cette solution peut être utilisée dans n’importe quel smartphone dont l’avant est noir et il y en a beaucoup, en particulier parmi les plus haut de gamme.

À l’appui de cela, lors de la présentation des Galaxy S8 et Galaxy S9, la société sud-coréenne a affirmé à travers ses dirigeants que les panneaux avant des deux smartphones (mais aussi dans les versions Plus) ont volontairement la couleur noire pour mieux cacher les capteurs et les trous de la caméra. Si une couleur blanche était utilisée, par exemple, cette exigence ne pourrait pas être satisfaite.

Pour revenir à Apple, la société Cupertino joue à domicile et étant déjà cliente de Largan Precision, la communication avec la troisième société est déjà bien avancée. Il n’est pas à exclure que ce type de capteurs avec un revêtement noir soit utilisé à partir de l’iPhone XI ou en 2020.

D’autre part, Jony Ive a longtemps été pour un smartphone complètement noir lorsqu’il est éteint, une couche de complètement homogène à la vue, et masquer le capteur de la caméra est l’un des principaux points pour le réaliser.