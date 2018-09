La vitesse d’adoption d’iOS a diminué au fil des ans

Lorsque Apple a publié iOS 7, probablement la mise à jour la plus importante au moins au niveau graphique et de l’interface, plus de 60% des utilisateurs ont mis à jour leur appareil 10 jours seulement après leur sortie. Cependant, la vitesse de mise à jour s’est détériorée d’année en année.

Depuis iOS 7, la vitesse d’adoption de la nouvelle mise à jour majeure d’Apple a connu une baisse constante au cours des années suivantes. Selon les données de Mixpanel, seuls 21% des utilisateurs ont mis à jour leurs appareils vers iOS 12 dix jours après son lancement. Un an après, toujours après la même période, iOS 11 avait été installé par 29% des utilisateurs.

Bien entendu, nous sommes encore loin de la lenteur d’Android, puisque la version Oreo lancée en août 2017 n’est utilisée que par 14,6% des utilisateurs, plus d’un an après son lancement.

Et vous, avez-vous fait la mise à jour iOS 12 ?