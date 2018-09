🎮Nouveaux jeux iOS : Monster Hunter Stories, NBA 2K19, Mysterius et plus

En ce jeudi 27 septembre, les développeurs et les studios proposent encore une fois une jolie liste de jeux pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Monster Hunter Stories, NBA 2K19, Mysterius et plus.

Monster Hunter Stories

Monster Hunter Stories : 21,99 €

Il existe un monde où les gens vivaient de la chasse de monstres. Mais un petit village a décidé d’adopter un autre mode de vie. Ce sont les Riders, ceux qui communiquent avec les monstres. Les Riders vivent en harmonie avec les monstres et forment avec eux des liens indéfectibles, grâce à des artefacts mystérieux appelés gemmes de l’amitié. Les monstres qui se sont liés d’amitié avec les Riders sont surnommés les Monsties. En devenant un Rider, vous pouvez apprivoiser des Monsties, et les chevaucher pour explorer le monde. Partez sans plus attendre à l’aventure !

NBA 2K19

NBA 2K19 : 8,99 €

NBA 2K19 continue de repousser les limites en rapprochant le jeu-vidéo de l’enthousiasme et de la culture du basketball réel. NBA 2K19 pour mobile arrive avec de nouvelles fonctionnalités, dont un mode HISTOIRE et des matchs en ligne, disponibles pour la première fois !

Mysterius

Mysterius : Gratuit

Incarnez votre personnage et découvrez ses secrets. Vivez des méfaits en temps réel ! Faites votre propre enquête en collectant des informations sur les personnages qu’interprètent les autres joueurs et en analysant les indices envoyés par l’application. Participez à des événements surprenants et soyez le photographe exclusif de l’événement !

Troisix

Troisix : 2,29 €

Inspiré par les jeux domino et chromino, Troisix réinvente le style et y apporte de la complexité et du fun. Les couleurs aiment jouer ensemble, se coller les unes aux autres et se chamailler gentiment. Mais un jour, leur paix est interrompue par l’arrivé du grand méchant ogre. Il se met alors à capturer les couleurs à tout va pour les manger ensuite !

BLACK COMMAND

BLACK COMMAND : Gratuit

Combattez pour le profit dans ce jeu de guerre situé de nos jours. Dirigez votre propre entreprise militaire privée (EMP), rendez-vous dans les points chauds de la planète et menez une équipe de mercenaires d’élite.

Layton : l’étrange village HD

Layton : l’étrange village HD : 10,99 €

Vous incarnez le professeur Layton, un vrai gentleman et archéologue anglais, qui se rend dans le petit village de Saint-Mystère avec Luke, son apprenti, suite à la demande de la veuve d’un riche baron. Le testament de ce dernier précise que le trésor familial, la Pomme d’or, est caché quelque part dans le village, et que quiconque le trouvera héritera de la totalité de la propriété Reinhold. Le professeur et Luke doivent ainsi fouiller le village à la recherche d’indices pour mettre la main sur le précieux trésor.

Chroniric XIX

Chroniric XIX : 3,49 €

Echo XIX^ est un patrouilleur temporel qui oeuvre pour une société secrète : les Scribes. Leur but ? Qu’advienne un nouvel âge d’or pour l’humanité. L’Histoire des hommes se déroulera-t-elle selon ce qui a été prévu ?

Cube Escape: Paradox

Cube Escape: Paradox : Gratuit

Le tristement célèbre détective Dale Vandermeer se réveille amnésique dans une pièce étrange et inquiétante. Il découvre bien vite qu’il est prisonnier d’un jeu sordide orchestré par un vieil ennemi. Dale devra résoudre des énigmes de plus en plus difficiles pour s’échapper et retrouver la mémoire.

Animus – Harbinge

Animus – Harbinge : Gratuit

Harbinger vous envoie dans le passé, dans la période au cours de laquelle Kerr le Briseur, l’Annonciateur de Cauchemars, a rejoint le royaume pour la première fois afin de se venger. Vous, l’Abandonné, un pèlerin hors du temps et adepte du Résonnant, a été invoqué par les ombres du défunt roi Cadmus. Cadmus vous implore de sauver les enfants de Qurrhem et le royaume de Cadmeia. Dans des temps qui précèdent Blood Memory, vous êtes seul entre la mort et la servitude… car les oubliés ne peuvent pas mourir, sachant qu’ils n’ont jamais vraiment vécu… jusqu’à ce jour.

kekoo

kekoo : 4,49 €

Découvrez le pouvoir de votre vérité entre les niveaux et résolvez des puzzles magiques. Kekoo est votre nouveau voyage à travers les forêts, les montagnes, les pyramides et les temples pharaoniques magiques.