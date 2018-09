Le tout nouveau Candy Crush Friends Saga arrive bientôt !

En l’espace de 5 ans, la franchise Candy Crush a rassemblé des centaines de millions de joueurs à travers le monde. Et l’aventure va encore continuer avec le nouveau jeu Candy Crush Friends Saga lequel sera rendu disponible le 11 octobre dans le monde entier.

Ce nouveau volet propose une toute nouvelle expérience de gameplay, des visuels 3D innovants, ainsi que de nouvelles fonctionnalités et des modes de jeu passionnants. Candy Crush Saga a conquis la planète en 2012, devenant rapidement le jeu le plus téléchargé sur l’App Store et, par la même occasion, l’un des jeux mobiles les plus populaires du monde. Des millions de personnes jouent à Candy Crush à ce jour. Les personnages colorés du jeu ont attiré bon nombre de joueurs et le fait de faire glisser les bonbons est devenu une tendance mondiale.



Le nouveau jeu Candy Crush Friends Saga ajoute une couche supplémentaire de réflexion stratégique au Royaume des Bonbons. En effet, les joueurs découvriront un monde 3D dynamique et innovant et auront l’occasion de prendre part à une expérience de jeu surprenante comprenant de nombreuses nouvelles fonctionnalités ainsi que des modes de jeu passionnants.

Pour la première fois dans l’histoire de la franchise, les joueurs pourront s’attendre à des interactions plus profondes avec leurs personnages favoris. Ceux-ci les aideront à relever de nouveaux défis à travers le royaume bonbon grâce à leurs pouvoirs uniques.

 

Le 11 octobre, Candy Crush Friends Saga sera lancé officiellement lors d’un événement épique à New York où de chanceux participants seront parmi les premiers à y jouer en mettant leurs compétences à l’épreuve devant une foule gigantesque lors du live gameplay le plus grand du monde.