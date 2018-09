😱Bons Plans : AirPods, MacBook Air, iPhone X, iPhone 8, iPad 2018 et plus

Rakuten-PriceMinister propose ce soir encore de belles offres promotionnelles sur les AirPods, le MacBook Air, l’iPhone X, l’iPhone 8, l’iPad 2018, la GoPro HERO6 II et plus encore.

Et si vous devenez membre du Club-Rakuten, l’inscription est rapide et gratuite, vous recevrez dès votre première commande des bons d’achats (Superpoints) à utiliser lors de votre prochaine commande sur PriceMinister. De plus, s’il s’agit de votre première commande sur le site, vous pouvez bénéficier de 15 € de remise immédiate en plus dès 300 € d’achat avec le code HIGH-TECH à saisir lors de la validation de votre panier.

› Apple AirPods – écouteurs sans fil avec micro : 139 € au lieu de 179 € + 6,95 € remboursés en superpoints

› Apple MacBook Air 13.3″ Core i5 1.8 GHz 8 Go RAM 128 Go SSD : 789,99€ + 39,50 € remboursés en superpoints

› iPhone X 64 GO Gris : 878,90 € + 43,95 € remboursés en bon d’achats

› iPhone X 256 GO Argent (comme neuf) : 849 € + 42,45 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 8 64 GO Gris sidéral : 614 € + 30,70 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 8 Plus 64 GO Gris sidéral : 715 € + 35,75 € remboursés en bon d’achats

› iPad (2018) Wi-Fi 32 Go 9.7 pouces Or : 300 € + 15 € remboursés en bon d’achats

› GoPro HERO6 Black Edition : 344,88 € + 17,25 € remboursés en superpoints

› Samsung Galaxy Note 9 128 Go Noir profond – Version internationale : 745 € au lieu de 1009 € + 37,25 € remboursés en superpoints

› Samsung Gear S3 Frontier – 46 mm – noir : 199,99 € + 10 € remboursés en superpoints

› Sony Cyber-shot DSC-HX90V – Appareil photo numérique – compact : 279,99 € + 14 € remboursés en superpoints

› Samsung Galaxy A8 (2018) 32 Go : 273,89 € + 13,70 € remboursés en superpoints

› Canon EOS 6D Mark II – Appareil photo numérique : 1069 € + 53,45 € remboursés en superpoints

› Bose QuietComfort 35 II – Casque avec micro : 304,15 € + 15,25 € remboursés en superpoints

› OnePlus 6 64 Go Double SIM : 418 € + 20,90 € remboursés en superpoints

› Mini drone DJI Spark blanc : 333 € + 16,65 € remboursés en superpoints