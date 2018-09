Apple dépense de plus en plus dans les gros équipements industriels

Apple et quatre autres grandes sociétés technologiques américaines ont dépensé 80 milliards de dollars en équipement industriel en 2017.

Les dépenses d’Apple, Google, Amazon, Microsoft et Facebook en équipements industriels ont dépassé 10 fois les investissements de General Motors, une entreprise qui depuis des décennies investit dans ce type d’activité pour la production de voitures. En pratique, les entreprises technologiques dépensent de plus en plus en gros équipements industriels, avec un chiffre dépassant les 80 milliards de dollars en 2017.

En deux ans, les dépenses dans ce secteur ont fortement augmenté, étant donné que les cinq géants américains de la technologie n’avaient dépensé que 40 milliards de dollars en 2015. Ces dépenses comprennent les achats de propriétés destinées aux usines, à l’équipement lourd et aux installations industrielles.

Les analystes du Credit Suisse affirment que ce sont les géants de la technologie, et non les industries traditionnelles, qui entraînent la croissance des dépenses en capital dans ce secteur.

Bien qu’Apple sous-traite sa production, elle conçoit souvent ses machines de production pour une utilisation par les fournisseurs et achète parfois directement des équipements de production.