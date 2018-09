Bug App Store : la taille des applications s’envole !

La taille de certaines applications indiquées sur l’App Store a considérablement augmenté par rapport à avant. Pas d’inquiétude pour autant, il s’agit d’un simple bug qu’Apple devrait corriger très prochainement.

On ne sait pas à-d’où vient réellement ce bug, mais à titre d’exemple, vous pouvez voir que l’application Facebook fait désormais plus de 519 Mo, alors qu’elle ne prend que 316 Mo une fois installée.

Ce bug serait même apparu peu de temps avant la sortie d’iOS 12 en version finale, comme l’ont fait remarqué plusieurs utilisateurs. Cette situation se répète avec de nombreuses autres applications, dont les tailles sont plus grandes que celles réellement occupées une fois l’installation terminée.

L’App Store utilise un processus appelé « app thinning » dont l’objectif est de télécharger uniquement le code et les ressources nécessaires à l’exécution de l’application sur le périphérique. Lorsque les développeurs soumettent leur application à Apple, ils créent différents paquets pour chaque périphérique pris en charge, et ils sont généralement un peu plus petits que ceux des applications universelles, lesquels contiennent tout le code et les ressources pour tous les périphériques supportés.

En pratique, l’App Store signale la taille du package universel pour certaines applications, au lieu d’afficher la taille du package utilisé pour le périphérique en cours d’utilisation.

Le bogue a déjà été signalé à Apple, ce qui signifie qu’un correctif devrait arriver incessamment sous peu.