TestFlight : Apple teste les invitations publiques des apps en bêta

Apple met en œuvre une nouvelle fonctionnalité dans TestFlight qui permet aux développeurs de partager une URL publique pour les applications bêta.

Grâce à cette nouveauté, les personnes invitées à tester une application bêta via TestFlight devront simplement ouvrir le lien URL depuis leur iPhone ou iPad pour s’inscrire automatiquement au groupe de test de cette application.

Apple avait annoncé un lien d’invitations publiques pour TestFlight lors de la – WWDC en juin dernier, mais c’est seulement à partir d’aujourd’hui qu’elle a commencé à activer cette fonction sur certains comptes développeurs. Avant cette innovation, les développeurs devaient envoyer les invitations manuellement à chaque adresse électronique des bêta-testeurs sélectionnés.

Les liens publics donnent aux développeurs plus de flexibilité dans la gestion de la version bêta de leurs applications, car ils partagent simplement le lien public pour permettre aux utilisateurs de commencer à tester l’application. Lors de la création du lien, les développeurs peuvent décider du nombre d’utilisateurs pouvant s’inscrire par invitation publique. À tout moment, il est possible de désactiver le lien et d’éviter de nouvelles inscriptions.

La limite maximale est de 10 000 testeurs par application bêta via un lien public TestFlight. Les développeurs ne connaîtront pas le nom ou l’adresse électronique de la personne qui s’est inscrite, à moins que l’utilisateur ne choisisse d’envoyer un message électronique au développeur.

Les invitations publiques expirent automatiquement après 90 jours. Les développeurs peuvent soumettre de nouvelles versions qui apparaissent dans l’application TestFlight en tant que mises à jour disponibles pour une installation immédiate.