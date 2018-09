PUBG Mobile lance le Star Challenge 2018 avec une dotation de 600 000 dollars

Tencent Games et PUBG Corporation organisent ensemble un grand moment pour tous les joueurs de PUBG Mobile du monde entier. Il s’agit du « PUBG Mobile Star Challenge ». Ce tournoi concerne toutes les équipes localisées en Europe, Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Japon/Corée ou encore en Chine. Chacune d’elles devront se battre afin de gagner une partie des 600 000 $ mis en jeu. Les finales auront lieu à Dubaï à la fin de l’année 2018.

À l’occasion du « PUBG Mobile Star Challenge », plusieurs célébrités, joueurs professionnels et personnalités d’internet seront présents pour cette toute première série de championnats.

« Pour participer, le joueur candidat doit avoir plus de 1 000 fans ou followers parmi une liste spécifique de plateformes de streaming. Il pourra cependant former une équipe avec 3 autres joueurs sans critère à remplir. Les inscriptions des participants ont pris fin le 10 septembre et plus de 15 000 candidatures d’équipes ont déjà été envoyées pour le PMSC. » Tous les détails de cette annonce sont disponibles à cette adresse.

 

Les 20 meilleures équipes de chacune des 6 régions participeront aux rounds de qualification de « PUBG Mobile Star Challenge » afin d’accéder aux finales mondiales. Les gagnants mondiaux et régionaux se partageront le montant global de 600 000 $ comme suit :

Champion mondial : 200 000 $

2e place : 100 000 $

3e place : 50 000 $

Champion régional : 20 000 $

2e place : 15 000 $

3e place : 10 000 $

« En plus de ces prix, les gagnants deviendront des créateurs partenaires officiels de PUBG MOBILE et auront accès à des ressources promotionnelles pour streamer le jeu. »

Pour finir, « PUBG Mobile Star Challenge Europe Final » sera le premier rendez-vous du tournoi mondial qui aura lieu en Ukraine à Kiev les 29 et 30 septembre. Pour plus d’informations, suivez l’actualité de PUBG MOBILE sur sa page Facebook officielle.