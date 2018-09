Les co-fondateurs d’Instagram démissionnent suite aux tensions avec Mark Zuckerberg

À la suite d’un certain nombre de rapports récents sur le sujet, le PDG et co-fondateur d’Instagram, Kevin Systrom, a annoncé dans un billet de blog qu’il quitterait la plateforme de partage de photos et Facebook dans quelques semaines. De même, il a confirmé que son co-fondateur, Mike Krieger, quitterait également l’entreprise.

Systrom et Krieger ont déclaré être « reconnaissants pour ces huit ans chez Instagram et six ans avec l’équipe Facebook », mais sont finalement prêts pour le « chapitre suivant ». Les co-fondateurs n’ont pas révélé de détails sur leurs projets futurs, autre que le fait qu’ils ont l’intention de prendre un peu de temps pour explorer leur « curiosité et leur créativité ».

La décision de quitter Facebook aurait été prise après les tensions entre les cofondateurs et le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg. Il y aurait eu de forts désaccords concernant l’orientation future d’Instagram. En outre, Zuckerberg s’est davantage impliqué dans les opérations quotidiennes en raison de la dépendance de Facebook vis-à-vis de la plate-forme de médias sociaux pour sa croissance. Récemment, Instagram a quitté son centre de partage de photos avec l’introduction d’IGTV. De plus, une application IG Shopping distincte est également en cours de développement.

Sans les deux co-fondateurs à la barre, on peut supposer qu’Instagram va maintenant mieux refléter la vision de Mark Zuckerberg pour la plate-forme. Si tel est le cas, il faut s’attendre à une augmentation des revenus.