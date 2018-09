La version finale de macOS Mojave est disponible !

Après une longue phase bêta, Apple propose comme prévue la version finale de macOS Mojave. Cette nouvelle mouture est donc disponible pour tout le monde.

Pour profiter de macOS Mojave, vous pouvez la télécharger depuis le Mac App Store ou encore depuis ce lien. Avant de vous y aventurer, veuillez vérifier que votre machine soit compatible :

MacBook début 2015 ou plus récent

MacBook Air mi–2012 ou plus récent

MacBook Pro mi–2012 ou plus récent

Mac mini fin 2012 ou plus récent

iMac fin 2012 ou plus récent

iMac Pro 2017 ou plus récent

Mac Pro fin 2013, ou mi–2010 et mi–2012 (avec une carte graphique compatible Metal)

Parmi les nouveautés de macOS Mojave, on retrouve un mode sombre, un bureau dynamique, FaceTime en groupe, de nouvelles apps (Bourse, Maison et Dictaphone), des améliorations pour la confidentialité – la capture d’écran et le Finder, ainsi que de la création de piles en fonction du type de documents.