Better You, le nouveau spot pub dédié à l’Apple Watch Series 4

Apple profite du lancement officiel de son Apple Watch Series 4 pour publier sur sa page YouTube Canada, une nouvelle publicité invitant les utilisateurs à aller chercher le meilleur en eux.

Intitulé « Better You », ce spot s’accompagne de la description suivante : « Fondamentalement redessinée et repensée pour vous aider à rester encore plus actif, sain et connecté. C’est tout nouveau. Pour un meilleur toi. » On y voit un effet un homme qui fait la rencontre de ses clones, lesquels vont se motiver les uns et les autres, activité après activité.

Apple termine sa vidéo avec le slogan « There’s a better you in you », qui veut tout simplement dire « il y a un meilleur toi en toi » :