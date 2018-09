Apple surveille votre iPhone pour attribuer une “cote de confiance”

Afin d’empêcher les achats frauduleux sur l’iTunes Store, Apple a commencé à attribuer une « cote de confiance » à chaque appareil iOS.

À l’heure actuelle, on ne sait pas comment ce score de confiance est calculé pour chaque iPhone, mais un facteur est le nombre d’appels téléphoniques et e-mails envoyés et reçus à partir de votre téléphone ou tablette.

En surveillant le nombre d’appels téléphoniques anonymes et les e-mails envoyés vers ou depuis un appareil iOS, Apple cherche à prévenir la fraude en donnant un score à chaque iPhone ou iPad. Apple garantit que les utilisateurs ne sont pas surveillés et que toutes les données sont totalement anonymes, juste pour protéger la confidentialité.

Pour confirmer ce sont les nouvelles conditions générales d’iTunes :

« Pour aider à identifier et à prévenir la fraude, des informations sur la façon dont vous utilisez votre appareil, y compris le nombre approximatif d’appels ou e-mails que vous envoyez et recevez, seront utilisés pour calculer une cote de fiabilité du dispositif lors d’une tentative d’achat. Les calculs sont conçus pour qu’Apple ne puisse pas connaître les valeurs réelles sur votre appareil. Les scores sont stockés pendant un certain temps sur nos serveurs. »

Apple n’a pas révélé exactement comment le score de confiance de l’iPhone est calculé, peut-être pour empêcher les fraudeurs de trouver une solution. Probablement que la société prend note des habitudes d’utilisation typiques de chaque appareil, y compris la fréquence avec laquelle ils font des appels ou envoyer des e-mail. Un changement d’utilisation typique pourrait être une indication que le téléphone n’est plus contrôlé par son véritable propriétaire.

Apple a assuré à Sun qu’elle ne surveille pas avec qui les gens communiquent, mais seulement le nombre d’appels et de courriers électroniques envoyés. Et l’entreprise promet de ne pas stocker ces données pendant une longue période.