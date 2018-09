Singapour : Huawei s’est amusé à distribuer des batteries externes devant l’Apple Store

Ce matin, Huawei a envoyé plusieurs de ses employés devant l’Apple Store Orchard Road de Singapour pour offrir des batteries externes aux clients qui attendaient leur tour pour acheter l’iPhone XS/XS Max.

Alors que les clients patientaient assis à terre, voilà qu’un jeune tend de petites pochettes dans lesquelles se trouvait la batterie de 10 000 mAh. Huawei n’a pas manqué de faire un petit trait d’humour avec ce message « Here’s a power bank. You’ll need it. Courtesy of Huawei. » – « Voici une batterie de secours. Vous en aurez besoin. »

Bien évidemment, Huawei a profité du lancement des iPhone XS/XS Mx pour se faire un petit coup de pub, et rappeler que les iPhone ne sont pas connus pour avoir une autonomie fulgurante, contrairement à son P20 et sa grosse batterie. Notons quand même qu’Apple a fait de grands efforts sur ce point, et c’est encore plus vrai avec l’iPhone XS Max comme nous le verrons prochainement dans notre test.