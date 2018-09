Instagram souhaite rendre invisibles les hashtags dans les légendes

Ne détestez-vous pas quand les légendes d’Instagram sont remplies de #hashtags ? Les hashtags sont excellents car ils améliorent la visibilité et vous permettent de trouver facilement du contenu pertinent, mais ils peuvent être ennuyeux si certains d’entre eux apparaissent en trop grand nombre dans les légendes, ce qui pourtant a toujours été la norme sur Instagram.

Comme l’a rapporté The Next Web, l’étudiante Jane Manchun Wong, qui passe régulièrement en revue le code bêta d’Instagram pour trouver des traces de fonctionnalités inédites, a découvert des preuves que des hashtags invisibles étaient en cours. Les captures d’écran indiquent que les hashtags peuvent apparaître sous forme de blocs sous une publication.

Il serait bien plus connétables d’avoir des hashtags séparés de la légende du poste…ou mieux encore de les rendre vraiment invisibles.

« Il ne semble pas y avoir de limite au nombre de hashtags par article pour l’instant », a écrit Manchun Wong sur Twitter. « Mais je suis sûr que les gens sur Instagram limiteront cela lorsque la fonctionnalité sera disponible. »

Non seulement, cette nouveauté réduirait l’encombrement et améliorerait la lisibilité des messages et leurs légendes réelles, mais les utilisateurs conserveraient surtout la possibilité de rechercher des publications à l’aide des hashtags.