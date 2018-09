Comment utiliser la fonctionnalité Talkie-Walkie sur Apple Watch ? [Vidéo]

La nouvelle version watchOS 5 installée sur une Apple Watch Series 1 ou supérieure vous permet d’utiliser la montre comme un talkie-walkie à condition que la personne à l’autre bout de la conversation porte également une Apple Watch.

Après avoir installé watchOS 5, assurez-vous que votre montre est configurée pour émettre et recevoir des appels FaceTime. L’ajout d’un compagnon Walkie-Talkie nécessite que vous appuyiez sur le bouton “+” et que vous tapotiez sur un contact. Une fois que cette personne accepte votre invitation, la boîte portant le nom de ce contact passe du gris au jaune. Pour engager une conversation à l’aide de cette fonctionnalité, ouvrez l’application Walkie-Talkie et basculez le commutateur sur “disponible”. Ensuite, sélectionnez une personne avec qui discuter. Une fois connecté avec votre contact, appuyez sur le bouton “Parler” pour commencer la discussion.

La fonctionnalité Walkie-Talkie dispose de plusieurs modes. Si vous ne basculez pas sur “disponible”, vous recevrez une notification si quelqu’un essaie de vous contacter, vous demandant si vous souhaitez parler. En mode silencieux, vous entendrez des carillons et la voix de l’autre personne. En mode théâtre ou ne pas déranger, vous ne pourrez pas utiliser la fonctionnalité talkie-walkie.

Si vous êtes plus susceptible de comprendre ces instructions en les voyant en action, Apple a publié une vidéo qui vous montre comment procéder étape par étape.

 

Vous pouvez également vous rendre sur la page Web dédiée à la fonctionnalité Walkie-Talkie en cliquant sur ce lien.