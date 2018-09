iPhone XS / XS Max et XR : combien de RAM pour chaque modèle ?

Après la capacité des batteries, Il est temps de voir ce que les iPhone XS / XS Max et iPhone XR ont réellement dans le ventre. Précisons au passage que chacun d’eux a droit au tout dernier processeur A12 Bionic (gravé en 7nm) conçu par Apple.

Cette nouvelle puce se veut bien plus puissante que l’A11 Bionic, mais qu’en est-il de la mémoire RAM de chaque modèle ? Comme le révèle le site TENNA, les deux iPhone XS et XS Max profitent chacun de 4 Go de RAM, c’est 1 Go de plus que l’iPhone X, ce qui leur permettra d’atteindre de meilleures performances.

Quant à l’iPhone XR, le modèle le moins cher de la gamme 2018, Apple a gardé les 3 Go de l’iPhone X. Néanmoins, la firme de Cupertino explique que l’iPhone XR sera à la fois 15% plus rapide et 50% plus économe, par rapport à l’A11 Bionic, grâce aux 2 cœurs hautes performances et aux 4 cœurs à haute efficacité énergétique.

Nous y reviendrons dès lors que nous aurons l’iPhone XS Max en main, ce qui sera pas parlant après quelques tests en situation réelle.

