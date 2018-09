Jailbreak Untethered iOS 12 : voici une démo vidéo d’Ali Security

24 heures après le lancement officiel d’iOS 12, voilà que les sociétés de sécurité ont commencé à travailler sur leur solution de Jailbreak Untethered. Pour prouver ses dires, Ali Security a publié une vidéo où l’on découvre le processus de l’outil de jailbreak développé en interne par l’entreprise.

Notez que la version installée sur l’iPhone X, et non l’un des nouveaux iPhone XS/Max/XR, est celle publiée hier soir, et non une bêta ou Gold Master. Après avoir exécuté l’outil, l’utilisateur redémarre l’appareil pour valider l’état de jailbreak. Un message contenant le texte « Votre téléphone est inscrit » et quelques crédits sont affichés.

 

De retour sur l’écran d’accueil, on constate que l’application Cydia est installée mais elle n’est malheureusement pas lancée. En l’état, on ne peut donc pas savoir si Cydia fonctionne correctement sur iOS 12.

Bien que la société Aly Security semble avoir réussi un nouveau tour de force, cette vidéo est uniquement là pour prouver qu’iOS 12 n’est pas inviolable. Aly Security ne sortira évidement pas d’outil de jailbreak iOS 12 en version publique, mais il n’est pas exclu que cela donne des idées à d’autres développeurs indépendants, comme se pencher sur un outil destiné à la communauté jailbreak.

Seriez-vous intéressé par un jailbreak Untethered pour iOS 12 ?