Premier déballage de l’iPhone XS et iPhone XS Max Gold [Vidéo]

Avant même la sortie officielle des nouveaux iPhone XS et iPhone XS Max, prévue le 21 septembre, le célèbre Youtubeur Marques Brownlee nous propose de découvrir le tout premier déballage vidéo.

Marques a choisi les modèles Gold des iPhone XS et XS Max, c’est-à-dire la nouvelle couleur qui était déjà attendu sur l’iPhone X l’an dernier. Apple a finalement décidé de la proposer en 2018 sur les XS et XS Max, mais pas sur l’iPhone XR lequel profite néanmoins de 6 autres coloris.

Revenons-en au déballage. La boîte est pratiquement identique à celle du modèle précédent, avec u guide rapide, l’outil pour ouvrir le compartiment SIM, les autocollants avec le logo Apple, les écouteurs, le câble Lightning et l’adaptateur secteur 5W. En revanche, l’adaptateur de prise audio 3,5 mm est manquant, un signe qu’Apple veut pousser de plus en plus les clients verts le tout sans fil.

 

Quant aux différences entre iPhone XS et XS Max, elles se limitent évidemment à la taille de l’écran, avec le modèle Max certainement plus confortable à utiliser, tout en l’étant moins au niveau du transport.

Qu’en pensez vous ?