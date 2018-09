Apple simplifie le processus de réparation des écrans iPhone

À compter d’aujourd’hui, Apple permet aux centres agréés d’utiliser des logiciels pour l’étalonnage de l’iPhone lors des réparations des écrans, afin d’accélérer et de simplifier l’ensemble du processus.

Jusqu’à la semaine dernière, les techniciens Apple qui réparaient les écrans iPhone munis de 3D Touch devaient étalonner le téléphone à l’aide d’un matériel spécifique. Les centres de réparation agréés devaient donc occuper un espace avec cet appareil pour effectuer un étalonnage et effectuer une série de tests matériels qui prenaient du temps.

« À partir du 17 septembre, les équipements d’étalonnage de 3D Touch ne seront plus requis pour réparer les écrans d’iPhone 6s et modèles ultérieurs. Nous avons optimisé la procédure d’étalonnage avec un logiciel. Cela signifie que nous pouvons désormais étalonner un iPhone réparé simplement en connectant le smartphone à un appareil en exécutant notre logiciel d’étalonnage et nos diagnostics, sans avoir besoin d’utiliser un équipement distinct. Cela va créer un espace de travail plus flexible dans de nombreuses salles de réparation. Surtout, cela va être un vrai gain de temps pour vous et nos clients. », précise Apple.

Désormais, cet étalonnage du 3D Touch peut être effectué avec un logiciel grâce à un outil spécial mis à disposition par Apple. Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire d’utiliser un matériel personnalisé fourni par Apple uniquement pour les iPhone avec Touch ID et l’enclave sécurisée.