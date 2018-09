iPhone XS/Max : Apple cache volontairement l’encoche dans sa nouvelle pub « Illusion »

À des fins promotionnelles, Apple propose un nouveau spot pub baptisé « Illusion » dédié aux iPhone XS/Max où ce terme prend justement tout son sens avec une encoche totalement absente.

Ce choix est assez étrange dans la mesure où Apple aime mettre en avant son système TrueDepth, autrement dit la reconnaissance faciale Face ID, et dans ce cas précis, l’impasse sur l’encoche est tout simplement impossible. Ici, c’est le contraire puisque Apple a conçu un fond d’écran spécifique qui cache parfaitement l’encoche pour donner un effet de grandeur plus important aux écrans des iPhone XS et XS Max. Et on peut dire que le résultat est efficace, on ne la voit à aucun moment, l’illusion est parfaite :

 

Bien sûr, Apple ne peut pas prendre le risque de mentir aux clients. C’est pourquoi il existe d’autres publicités où l’encoche est visible, ne serait-ce que pour vanter les mérites de Face ID :