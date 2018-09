Hotspot3d : découvrez les nouveaux iPhone XS/Max/XR en 3D

En attendant de prendre en main les nouveaux iPhone XS, XS Max et XR, vous pouvez consulter en ligne leurs modèles 3D.

Sur le site hotspot3d, il est possible de choisir l’un des trois modèles (et d’autres smartphones) pour pouvoir les visualiser en 3D. Avec la souris, vous pouvez tourner le smartphone et le découvrir dans les moindres détails. Du haut, il est également possible de choisir la couleur souhaitée.

C’est certainement un moyen intéressant de découvrir les nouveaux iPhone 2018, en attendant de pouvoir les essayer en l’Apple Store.

› iPhone XS/Max : Récap des stocks chez les revendeurs et opérateurs