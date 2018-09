Apple : les nouveautés des iPhone XS/Max en 54 secondes [Vidéo]

Apple a publié une nouvelle publicité dédiée aux iPhone XS et iPhone XS Max, dans laquelle sont présentées les principales nouveautés en 54 secondes.

Le spot s’intitule «iPhone XS — Everything to know in :54 » et montre plusieurs particularités des iPhone XS et iPhone XS Max, comme l’écran plus grand sur le modèle Max, le Super Retina, de la couleur Or, la reconnaissance faciale Face ID améliorée, un processeur A12 Bionic plus puissant jamais intégré dans un smartphone, un système révolutionnaire double caméra, le chargement sans fil plus rapide, ou encore une plus grande résistance à l’eau IP68.

 

Bien sûr, Apple ne fait pas d’impasses puisqu’elle parle également du double objectif plus performant doté de la fonction « Contrôle de profondeur », d’une meilleure qualité vidéo, d’une qualité son stéréo améliorée et du support de la 4G jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement.

Si l’iPhone XS ou XS Max commence sérieusement à vous faire de l’œil, sachez qu’il y a encore du stock. Nous avons listé chacune des références chez les principaux revendeurs et opérateurs afin que vous trouviez votre bonheur plus rapidement. Rendez-vous dans cet post : iPhone XS/Max : Récap des stocks chez les revendeurs et opérateurs.