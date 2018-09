iPhone XR, retardé en raison de problèmes de logiciel et d’assemblage

L’iPhone XR était le dernier des trois nouveaux smartphones présentés par Apple lors de la keynote de mercredi et sera également le dernier à arriver sur le marché.

Il est en effet attendu en France le 26 octobre au prix de départ de 859 euros, après une phase de précommande le 19 octobre, soit environ un mois plus tard que les modèles XS et XS Max. Quelles sont les raisons de ce retard ? Déjà dans les jours qui ont précédé l’événement, plusieurs analystes avaient prévu un retard de ce modèle, mais c’est seulement maintenant qu’on connait les raisons de ce retard.

Il semble que le nouvel écran LCD ait été la cause non seulement du point de vue de l’offre, mais aussi du point de vue du logiciel et de l’assemblage. Selon Ryan Reith, vice-président d’IDC, Apple n’aurait pas disposé de suffisamment de panneaux pour assurer une production adaptée aux prévisions de ventes, raison pour laquelle la firme a préféré retarder la commercialisation.

Même la qualité de nombreux panneaux, tant d’un point de vue purement productif que du point de vue du rendement final, ne semble pas avoir été très appréciée par Apple, qui a dû intervenir au niveau logiciel pour améliorer la qualité visuelle.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple décide de reporter le lancement d’un produit en raison de problèmes de production. Le même fait s’est produit l’année dernière avec l’iPhone X, qui a été lancé plus d’un mois après l’iPhone 8 et 8 Plus en raison de problèmes liés à l’encoche.

En résumé, les aspirants acheteurs devront encore attendre plus d’un mois avant de pouvoir mettre la main sur le nouvel iPhone XR. Si l’attente vous paraît trop longue, vous pouvez toujours craquer pour l’iPhone XS ou l’iPhone XS Max.