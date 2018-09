Apple se tourne vers LG Display pour la production d’écrans OLED

Samsung pourrait bien être dans une mauvaise passe puisque Apple aurait désormais porté son dévolu sur LG Display quant à la fabrication de masse d’écran OLED.

The Korea Herald précise que ce changement reste logique dans la mesure où Apple préfère avoir le choix en termes de fournisseurs. Cela lui permet de pouvoir rebondir en cas de problème avec l’un, pour s’appuyer sur l’autre. De plus, Samsung Display était jusqu’ici le seul fabricant de dalles OLED, avec un contrôle de 95% du marché mondial.

De plus, Apple a ainsi la possibilité de jouer avec ses marges après négociations avec ses fournisseurs. Si LG Display répond aux exigences d’Apple, la firme serait plus enclin à investir davantage sur le marché de l’écran OLED, une technologie adoptée par bon nombre de marques, dont Apple qui propose depuis aujourd’hui deux nouveaux modèles OLED, à savoir l’iPhone XS et XS Max. Et encore, Cupertino s’y est mis depuis l’an dernier avec la sortie de l’iPhone X (et c’est sans parler de l’Apple Watch).

Concrètement, LG Display a tout intérêt à s’engouffrer dans ce secteur aujourd’hui porteur. À ce sujet, le fournisseur a commencé à travailler sur la sixième génération de dalles OLED flexibles dont les premiers tests de qualité ont été couronnés de succès. C’est pourquoi, LG Display compte maintenant dédier deux lignes de son usine E6 pour la production en série.