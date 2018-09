iOS 12 : Waze en bêta sur CarPlay, TomTom dès 2019

Avec iOS 12, les utilisateurs vont être ravis d’apprendre qu’ils pourront bientôt profiter de Waze dans leur véhicule. La société a en effet annoncé la sortie de la première bêta de son app destinée à CarPlay.

Le GPS communautaire, qui connait un franc succès sur iOS et Android, n’est actuellement disponible que depuis l’app TestFlight conçue par Apple à des fins de tests avant la sortie de la version finale d’une application tierce. Pour participer aux bêta-tests, il faut d’abord avoir été invité par Waze et être inscrit à leur programme ici.

Dès lors que la bêta est installée sur l’iPhone, il suffit de le connecter à votre véhicule et de sélectionner Waze à l’écran. Si la nouvelle est bonne en soi, il reste encore une part d’ombre quant à la sortie de la version finale. Waze explique que plusieurs bugs sont encore à corriger et n’est donc pas en mesure de donner une quelconque date de lancement. C’est notamment le cas avec certains affichages, le volume de la musique, ou encore avec la pub qui peut provoquer des crashs quand on la tapote.

Par ailleurs, on a appris que TomTom aussi prévoit d’arriver sur CarPlay début 2019, sans plus d’infos pour le moment. Google Maps sera à lui disponible sur CarPlay grâce à iOS 12, dont la sortie est prévue le 17 septembre, mais donne pas de date précise non plus. Bref, tout est encore un peu flou…