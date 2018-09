iPhone XS/Max : les livraisons commencent à prendre du retard

Maintenant que les précommandes des iPhone XS/Max sont lancées, certains modèles commencent à voir leur date livraison repoussée de plusieurs semaines.

C’est le cas des versions de 64 Go que ce soit pour les XS ou XS Max en gris sidéral et or. Et au fil des heures, la situation ne risque pas de s’arranger. À l’heure actuelle, Apple parle d’une livraison à entre le 1 et 8 octobre pour certaines déclinaisons, même en 256 Go.

Pour éviter les retards chez Apple, sachez que vous pouvez précommander chez les revendeurs :

Précommande iPhone XS / iPhone XS Max

Cdiscount : à partir de 1 149 €

RueDuCommerce : à partir de 1 159 €

Darty : à partir de 1 159 €

Fnac : à partir de 1 159 €

Boulanger : à partir de 1 159 €

Orange : à partir de 599,90 € – et 30 € de remise immédiate en mobile nu

Bouygues Telecom : à partir de 529,90 € – et 30 € de remise immédiate en mobile nu

Sosh : à partir de 1 129 €

SFR : à partir de 599 €

Red by SFR : à partir de 1 159 €

Free Mobile : à partir de 1 139 €