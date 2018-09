🎮Nouveaux jeux iOS : Onitama, Bike Unchained 2, The Last Runner et plus

En ce jeudi 13 septembre, les développeurs et les studios proposent encore une fois une jolie liste de jeux pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Onitama, Bike Unchained 2, The Last Runner et plus.

Onitama : le jeu de société : Gratuit

Plongez au cœur du vieux Japon et découvrez Onitama, un jeu passionnant, stratégique et rapide ! Avec quelques similarités aux échecs, Onitama est addictif avec une mécanique de jeu dynamique où des guerriers s’affrontent afin que leur maître gagne la partie. Concentration et chance sont les seules armes dont vous disposerez ! Il vous faudra donc une véritable maîtrise du corps et de l’esprit afin de l’emporter sur votre adversaire.

Bike Unchained 2 : Gratuit

Prépare-toi à la plus grosse compétition de VTT au monde dans Bike Unchained 2 ! Prouve que tu maîtrises la montagne dans les courses de ligue classées et remporte le titre de meilleur rider au monde. Impose ton style dans des runs de slopestyle qui mettront ta maîtrise à l’épreuve. Traverse cinq environnements différents aux tracés divers : rocailles accidentées, piste rapide et instinctive, etc. Personnalise chaque élément de ta bécane et de ton rider grâce à une quantité hallucinante de pièces et de matos. Tant qu’à montrer au monde que tu es le meilleur, autant avoir la classe ! On se retrouve en bas.

Chaos Reborn: Adventures : 10,99 €

Chaos Reborn: Adventures combine le combat au tour par tour de style RPG avec le positionnement tactique des échecs et le bluff du poker pour créer un jeu de stratégie tout à fait unique. Personnalisez votre magicien avec des centaines d’articles, de sorts et de créatures mythiques pour assurer la victoire !

Warhammer AoS Champions : Gratuit

Déployez des unités et libérez des capacités magiques mortelles tout en accomplissant des quêtes pour gagner des bénédictions des dieux. Seuls les guerriers les plus puissants seront victorieux dans cette bataille pour les royaumes mortels, qui couvre à la fois le monde physique et le monde numérique.

Bouncy Tins : Gratuit

Etre un robot n’est certainement pas de tout repos mais devenir un robot libre est une toute autre affaire. Mais ce n’est pas ce qui va empêcher les Bouncy Tins d’essayer. Pièges, dangers et obstacles sont sur le chemin de la liberté. Bouncy Tins est un jeu qui se contrôle d’un doigt et qui fera appel à tous vos réflexes et qualités de joueur. De nombreux challenges vous attendent pour encore plus d’amusement !

SHI•RO : 3,49 €

Résolvez des énigmes sophistiqué sur un magnifique coffret laqué japonais et engagez-vous dans des hisoires basées au Japon antique: Au début, d’après le Kojiki, la mer était le ciel et le ciel était la mer. Voyagez vers le calme en faisant tourner un coffret laqué, puzzle par puzzle, mot par mot, plus loin dans le temps.

The Last Runner : 2,29 €

Courez sans limites dans une ville abandonnée ! Ray, notre héros, est un coureur expérimenté avec des connaissances de parkour. Il est né à Cat Town il y a 18 ans, mais aujourd’hui, cette ville n’est plus la même. Maintenant c’est un endroit abandonné, dangereux, avec des eaux radioactives et des chats infectés…

Evil Defenders : Gratuit

Evil Defenders est un jeu de défense aussi délirant que trépidant et qui ne manque pas d’humour. Proposant des graphismes léchés et un gameplay complexe, Evil Defenders vous permet de construire et d’améliorer des tours défensives puissantes, d’utiliser des monuments spéciaux, spécifiques à chaque carte et de jeter des sorts pour repousser les forces ennemies et ainsi défendre les Terres du mal contre les envahisseurs.