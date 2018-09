Apple invite les développeurs à mettre à jour leurs apps pour iOS 12

Maintenant que la GM d’iOS 12, tvOS 12 et watchOS 5 est disponible, Apple a informé par mails les développeurs qu’il était de mettre à jour leurs applications en utilisant le dernier SDK.

« La nouvelle génération d’iPhone, Apple Watch Series 4 et iOS 12, macOS Mojave, watchOS 5 et tvOS 12 seront bientôt entre les mains de centaines de millions de clients à travers le monde. Assurez-vous que vos applications tirent parti de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour offrir des expériences plus rapides et plus réactives. Mettez à jour vos pages d’applications et de produits et soumettez-les aujourd’hui. »

Comme l’explique Apple, l’iPhone XS, l’iPhone XS Max et l’iPhone XR sont tous les trois dotés de l’A12 Bionic et d’un moteur neuronal de nouvelle génération : « L’A12 Bionic est la puce la plus intelligente et la plus puissante jamais conçue sur un smartphone. Elle est conçue pour les performances avec Core ML, ARKit, Metal, etc. Désormais, Face ID fonctionne encore plus rapidement qu’avant pour déverrouiller, s’authentifier et payer en toute sécurité et en privé. »

Alors si vous êtes développeurs, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Soumettez vos apps avec le SDK iOS 12 et profiter des nouveautés pour offrir la meilleure expérience à tous vos utilisateurs.