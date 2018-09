Apple Watch Series 4 : prix, précommande et date de sortie

L’Apple Watch Series 4 sera disponible en précommande à compter du 14 septembre en France, et en vente libre le 21. Les prix débutent à 429 € avec la version Aluminium et grimpent jusqu’à 1 549 € pour la version Hermès.

À noter que les tailles ont changé, elles sont désormais de 40 et 44 mm (contre 38 et 42 mm). Apple propose les couleurs argent, or et gris sidéral pour la finition Aluminium – gris, or et noir pour la version acier inoxydable dont les prix varient entre 699 € et 849 € en fonction du bracelet, de la taille et avec ou sans la 4G.

L’Apple Watch Series 4 Hermès reste la plus chère avec des prix situés entre 1 299 € et 1 549 €. Bien que les tarifs soient bien plus élevés, rien de change à l’intérieur, c’est le prix du prestige !

› Apple Store : Apple Watch Series 4