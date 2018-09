Caractéristiques des iPhone Xs / Xs Max (écran de 6,5″, puce A12…)

Bon bah, on savait déjà beaucoup de choses avant la keynote qui au final n’a pas révélé de grandes surprises. Apple a bel et bien présenté un iPhone Xr, mais surtout l’iPhone Xs et l’iPhone Xs Max.

Les deux iPhone Xs et Xs Max seront proposés en couleur or, argent et gris sidéral. Le premier se présente comme une amélioration logique de l’iPhone X. Le second est plus intéressant puisqu’il embarque un écran de 6,5 pouces de 120 GHz et dispose du mode paysage. Son écran fait 2688 x 1242 pixels et a une définition de 458ppi. Coté puissance, les deux modèles intègrent le processeur A12 Bionic, un Neural Engine de 8 coeurs, un CPU doté de 6 coeurs et un GPU de 4 coeurs (50% plus rapide que l’A11). Apple a également précisé que CoreML sera x9 plus rapide grâce à l’A12.

Apple annonce aussi la compatibilité Dolby Vision et HDR10, ainsi que des couleurs 60% plus dynamiques. Sans oublier la résistance IP68 offrant une étanchéité à la poussière et à l’immersion de plus d’1 mètre de profondeur.

Pour la partie photo, chacun d’eux embarquent de nouveaux capteurs mais toujours de 12MP : zoom de f2.4, f1.8 pour le capteur principal, et 7MP de f2.2 en façade. Durant la keynote, Apple a insisté sur le fait que la qualité photo a été grandement améliorée grâce au processeur A12, à son ISP et à son Neural Engine. Notons également que le HDR devient le « Smart HDR », lequel est capable de combiner 4 photos « prises instantanément » en plus des images intermédiaires. L’effet bokeh du mode portrait a aussi été revu pour offrir une meilleure précision. De plus, il dispose d’un nouveau réglage pour ajuster la profondeur de champs. Même les photos prises en basse luminosité auront moins de bruit.

Pour la partie vidéo, Apple indique que les iPhone Xs et Xs Max sont plus rapides et bénéficient de l’enregistrement audio en stéréos, ce qui est une excellente nouvelle !

Autre nouveauté, c’est l’arrivée du système de double SIM baptisée « DSDS (Dual SIm Dual StandBy) », l’une sera physique tandis que la seconde sera une eSIM. D’après la liste d’Apple, les opérateurs n’en font pas encore partie.

Pour finir, l’autonomie a été revue à la hausse puisqu’il est question de 1h30 de plus que l’iPhone 8 Plus. Nous verrons dans les semaines à venir si cela se confirme.

