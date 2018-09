Quels sont les iPhone les plus populaires au monde ?

Mixpanel a publié une série de données intéressantes sur le nombre de iPhone actuellement actifs et utilisés par les utilisateurs du monde entier. Qui sera en première place ?

Les données montrent que l’iPhone 7 est actuellement le smartphone Apple le plus utilisé au monde, suivi par l’iPhone 6s. Plus précisément, l’iPhone 7 représente 17,34% des iPhone actifs, tandis que l’iPhone 6s s’arrête à 13,01%. La troisième place est attribuée à l’iPhone 7 Plus avec 12,06%.

L’aspect le plus intéressant est peut-être que l’iPhone X se classe à la quatrième place un taux de 12,05%. Comme le souligne Mixpanel, il s’agit d’un pourcentage très élevé, étant donné que l’appareil est disponible depuis moins d’un an, alors que tous les autres iPhone avant lui sont commercialisés depuis plus longtemps.

Et voici le classement complet par ordre d’âge :

iPhone 4 – 0,11%

iPhone 4S – 0.34%

iPhone 5 – 0.98%

iPhone 5c – 0.47%

iPhone 5s – 3.87%

iPhone 6 – 10,57%

iPhone 6 Plus – 2.63%t

iPhone 6s – 13.01%

iPhone 6s Plus – 4,74%

iPhone SE – 4,62%

iPhone 7 – 17,34%

iPhone 7 Plus – 12.06%

iPhone 8 – 7,89%

iPhone 8 Plus – 7.89%

iPhone X – 12%

Mixpanel note également que de nombreux utilisateurs utilisent encore l’iPhone 6 et l’iPhone 6s. Cela pourrait être une bonne nouvelle pour Apple, car il y aura potentiellement plus d’utilisateurs souhaitant mettre à jour leurs anciens appareils en achetant l’un des iPhone qui seront présentés à la keynote de ce soir.